Ainda não se sabe ao certo o que vai acontecer na próxima sexta-feira, mas a Embaixada dos Estados Unidos já avisou os cidadãos norte-americanos.

Foi através do Facebook que chegaram um conjunto de recomendações para os norte-americanos que estejam em Portugal no dia das manifestações.

Na mensagem, a Embaixada aponta locais como a ponte 25 de Abril ou o Marques de Pombal como zonas nas quais há mais perigo de confronto.

"É esperado que as manifestações afetem Lisboa e o resto do país no dia 21 de dezembro, com início marcado para as 7h da manhã", pode ler-se na mensagem. "O grupo pretende imitar as demonstrações dos recentes protestos em França".