Os bombeiros sapadores e municipais de todo o país estão desde terça-feira à noite em greve, mas os três mil profissionais de 27 corpos vão assegurar serviços mínimos - essencialmente, trabalhos de socorro.

A garantia foi dada ao i pelo presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais, Sérgio Carvalho. O responsável explicou que, como pano de fundo, a greve nacional - que se estende até dia 2 de janeiro - visa “a dignificação, a valorização da carreira e o direito a aposentações e a reformas condignas após o limite de idade que a especificidade e as exigências das funções impõem, além das tabelas remuneratórias, porque os nossos bombeiros profissionais têm salários de miséria”.

Para Sérgio Carvalho, a referência de vencimentos na administração local para os bombeiros municipais - salário mínimo nacional - “é uma situação intolerável”, especialmente se o objetivo é considerar a classe, “como somos, de facto, uma carreira especial”.

Ao i, o dirigente nota que os bombeiros querem “lutar pelo vínculo de nomeação e pela manutenção estatutária da carreira como corpo especial de proteção civil”. A classe reivindica também a “manutenção da carreira com atividade e funções de prestação permanente de socorro, distinguindo-se de outras carreiras que intervêm apenas na atividade de funções de prevenção, como o caso dos incêndios florestais”.

Mas as reivindicações dos bombeiros vão mais longe, afirma ao i Sérgio Carvalho. Com a paralisação pretendem lutar “pela manutenção da idade de ingresso e pela manutenção dos atuais limites de idade da nossa carreira”, bem como pela “instituição de um regime de disponibilidade ou reserva que constitua direito dos trabalhadores a manter-se ao serviço para perfazer o tempo legal de formação das pensões de aposentação ou reforma, sem prejuízo de regime especial, dadas as exigências específicas das funções, e ainda do direito a bonificação de tempo em serviço de socorro, mediante o pagamento dos descontos para o respetivo regime previdencial”.