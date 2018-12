Caso para dizer, mais do mesmo. O Sporting voltou a golear (5-2), desta feita o Rio Ave, em jogo referente aos oitavos-de-final da Taça de Portugal.

Em Alvalade, Diaby e Bas Dost bisaram para os leões. O maliano inaugurou o marcador aos quatro minutos e assinou o seu segundo golo no encontro aos 77'. Pelo meio, foi o holandês a aumentar a vantagem do conjunto verde-e-branco, com golos aos 32' e aos 61'.

Porém, ainda antes do intervalo, foi a vez de Bruno Fernandes marcar e apontar o terceiro golo da noite para o plantel de Marcel Keizer.

O Rio Ave ainda reduziu na primeira parte graças a um autogolo de Bruno Gaspar (46') e Carlos Vinícius (83') fixou o resultado final em 5-2 de grande penalidade.

Com nova goleada, os leões seguem para os quartos-de-final da prova rainha do futebol português, fase que já conta com o Braga, Leixões, FC Porto, Feirense, Desp. Aves e V. Guimarães.