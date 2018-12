"O jornalista Claas Relotius falsificou as suas próprias histórias e inventou protagonistas, enganando leitores e os seus colegas", confirmou esta quarta-feira a direção da revista alemã, Der Spiegel.

A publicação adianta que o jornalista já foi demitido e, depois de ser confrontado com os factos, disse estar "doente", admitindo que precisa de ajuda.

Para já, a revista vai dar início a uma investigação interna para apurar como é que foi possível a falsificação de, pelo menos, 14 peças jornalísticas, ao longo de vários anos.

O jornalista, Claas Relotius, de 33 anos, no início deste mês recebeu o prémio de Repórter do Ano, depois de ter publicado em junho um artigo sobre jovens sírios que teriam, alegadamente, estado na origem da guerra civil que eclodiu em 2011.

As primeiras suspeitas sobre se as peças de Relotius seriam – ou não – verdadeiras, surgiram em novembro deste ano, depois de ter sido publicada uma reportagem sobre a situação de refugiados na fronteira entre o México e os Estados Unidos da América.

O jornalista alemão foi, na altura, confrontado com as acusações de um colega seu, com quem trabalhou para esse artigo, e admitiu ter inventado citações e cenas que, na verdade, nunca testemunhara.

Claas Relotius admitiu ter utilizado vídeos do YouTube e imagens do Facebook para descrever alguns lugares que foram mencionados na sua história.