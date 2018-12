O deputado do PSD Luís Campos Ferreira deu entrada na Assembleia da República com um requerimento para abandonar funções e, esta quarta-feira, despediu-se de todos os outros deputados durante a reunião plenária.

“Tomei a decisão de renunciar ao mandato de deputado e assim deixar o Parlamento português. Faço-o de uma forma muito consciente, muito refletida e muito livre”, começou por dizer o social-democrata.

“Todos os portugueses já perceberam que opacidade não rima com democracia, mas não posso deixar de dizer que a transparência e o escrutínio que existem hoje, em finais de 2018, são incomparavelmente maiores do que eram quando aqui cheguei em 2002”, continuou.

“Mérito sem dúvida da nossa democracia e da nossa sociedade que evoluíram muito nesse sentido ao longo destas quase duas décadas. Mas mérito também dos próprios deputados e deputadas que não se colocaram à margem ou acima dessa exigência de escrutínio”, disse ainda Luís Campos Ferreira.

No final, agradeceu a todo os deputados e funcionários parlamentares, afirmando que “são profissionais dedicados, competentes e disponíveis”.

O social-democrata cumpre as funções de deputado pela quinta legislatura consecutiva. Recorde-se que Campos Ferreira foi o protagonista de um momento insólito no último mês de novembro: durante a votação da redução do IVA das touradas para 6%, no âmbito das propostas de alteração ao orçamento do Estado para 2019, o deputado do PSD chamou à atenção das bancadas parlamentares ao colocar no telemóvel uma música alusiva às touradas durante a votação do PS.