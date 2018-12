No primeiro dia do ano, os CTT - Correios de Portugal vão cessar a atividade do Phone-ix. A ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicações, já foi notificada.

Segundo informou o regulador em comunicado, todos os clientes pré-pagos vão receber uma mensagem com a informação.

"A ANACOM informa que os clientes dos CTT podem requerer, desde já e até três meses após a data da cessação do serviço (“tempo de quarentena”), a portabilidade dos seus números para outros prestadores de serviço móvel, nos termos do Regulamento da Portabilidade em vigor", pode ler-se em comunicado.

Para garantir os serviços da Phone-ix, a ANACOM deixou o alerta aos prestadores que orginiam comunicações para aqueles números para a obrigação de assegurar o encaminhamento dessas comunicações.

O regulador notificou ainda a Entidade de Referência da portabilidadepara que se substitua aos CTT nos processos de portabilidade dos números para outros prestadores.