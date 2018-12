Desde o início da carreira como treinador principal, José Mourinho foi visto como alguém capaz de gerir com mestria um grupo de trabalho constituído por duas ou três dezenas de atletas com egos mais ou menos difíceis de lidar. Ficaram célebres os arrufos - e castigos - com Maniche no Benfica ou Vítor Baía e Ricardo Carvalho no FC Porto, mas a verdade é que todos eles depressa reataram relações com o técnico e até voltaram a trabalhar com ele noutros projetos, como foram os casos de Maniche (FC Porto e Chelsea) e Ricardo Carvalho (Chelsea e Real Madrid).

Jorge Silvério, o primeiro mestre de Psicologia do Desporto português - entretanto já doutorado na área -, lidou de perto com Mourinho nos seus primeiros passos na carreira. Ao i, o psicólogo, de 51 anos, lembra como era o Mourinho aluno e garante acreditar que todas as suas qualidades permanecem intactas. “Fui professor do Mourinho no curso de quarto nível UEFA Pro, o primeiro do género em Portugal. Ele tinha acabado de sair do Benfica e pouco depois iria para a União de Leiria. Foi um curso com alunos muito interessantes, na verdade, e que acabaram por ter carreiras bem conseguidas: estavam lá o [José] Couceiro, o [Carlos] Carvalhal... Quanto ao Mourinho, já se salientava precisamente pelos aspetos mentais, a discussão dos temas, o pensar sobre eles. Era uma área que ele dominava, onde estava perfeitamente à vontade. E a relação que desde sempre criou com os jogadores passa muito por aí: motivá-los, fazê-los sentirem-se únicos, acreditarem no seu valor e dar tudo por ele em campo”, realça.

O hábito de ver mourinho ganhar No entender de Jorge Silvério, muitos dos frequentemente noticiados atritos de Mourinho com os seus jogadores, especialmente na passagem pelo Manchester United, não diferem em grande medida do que sempre aconteceu ao longo da sua carreira. Embora, frisa, haja mudanças culturais na sociedade que não podem ser desprezadas e que poderão ter um contributo forte na eventual proliferação dessas situações. “Muito do que vamos lendo por aí pode não corresponder totalmente à verdade e ao que realmente se passa dentro de um balneário. De qualquer forma, é preciso perceber que a sociedade mudou bastante: hoje, os jogadores, tal como a sociedade em geral, são muito mais egocêntricos e tudo isso provavelmente contribuiu também para que haja essa aparente diferença. Mas não me parece que haja uma grande mudança, sinceramente, até porque esses conflitos dele com jogadores já aconteciam nos momentos de sucesso”, lembra.

Para o psicólogo, o fator que mais contribui para a onda de críticas, seja aos métodos de trabalho de Mourinho, seja ao relacionamento com os atletas, é apenas o facto de a bola entrar ou não. “As críticas são sempre muito subjetivas, até porque muitas vezes são feitas por alguém que tem interesses até no clube, como é o caso de alguns ex-jogadores. Quando se ganha está tudo bem, quando se perde está tudo mal. Basta ver o que aconteceu com a seleção nacional no Euro 2016: nos primeiros jogos era criticada pela forma como jogava, mas depois venceu a competição e isso deixou de importar. É o mesmo neste caso: o problema é os resultados não estarem a sair”, salienta. E como justifica esse facto? “Pode dever-se a muitos fatores. Problemas internos de organização do clube, por exemplo: ele já frisou várias vezes que não teve os jogadores que pediu e que a equipa não é tão forte como as pessoas pensavam.”

Fora de questão está, no entender de Jorge Silvério, a ideia de que Mourinho é um treinador ultrapassado e longe de retomar o trilho das grandes conquistas. “As qualidades como treinador permanecem intactas, e a primeira época no Manchester United foi de sucesso. As pessoas é que estão habituadas a que uma equipa treinada pelo Mourinho ganhe títulos, e quando isso não acontece estranham. Mas ele vai voltar rapidamente a um clube de topo e a ganhar troféus, não tenho dúvidas disso”, sentencia.