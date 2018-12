Andrei Arshavin encerrou a carreira este ano no Cazaquistão, aos 37 anos, mas será sempre lembrado pelos adeptos de futebol principalmente pelos feitos no Zenit, Arsenal e na seleção russa, em especial no Euro 2008, onde chegou às meias-finais. Nunca foi alheio a polémicas fora dos relvados, e parece continuar nesse registo.

Esta terça-feira, surgiu um vídeo nas redes sociais bem demonstrativo disso mesmo. Ali, é possível ver Arshavin num claro estado de embriaguez à saída de um clube de striptease em Sampetersburgo, na Rússia, poucas horas antes de iniciar funções como treinador nos escalões jovens do Zenit.

Mas há mais: além de estar a abraçar - com bastante veemência - as duas mulheres com quem saiu do clube de strip (o que levou a sua ex-esposa a fechar a conta nas redes sociais), Arshavin terá ainda deixado o local... a cavalo. E pior: não pagou o aluguer, no valor de 35 euros, segundo acusou o proprietário do animal, que chamou inclusivamente a polícia.

Só visto, realmente: