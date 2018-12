Meghan Markle está a assumir o seu papel de duquesa com toda a dedicação. A mulher do príncipe Harry esteve no lar Royal Variety Charity, em Twickenham, e encantou tudo e todos.

Numa altura em que muitos tabloides acusam a duquesa de Sussex de ter um comportamento difícil e de estar a criar mau ambiente na Família Real, Meghan sorriu, exibiu a sua barriga de grávida e ajudou a montar as decorações de Natal.

Recorde-se que Meghan Markle e Kate Middleton têm sido motivo de notícias nos últimos meses. São vários os jornais que dão conta de um mal-estar entre as cunhadas e que a guerra entre duquesas já está a afetar a relação entre os irmãos Harry e William. A imprensa até já arranjou uma alcunha para Markle: a “duquesa difícil”.