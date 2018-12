O português Tiago Pires juntou 327 surfistas numa aula de surf na praia da Fonte da Telha em junho deste ano. A iniciativa foi reconhecida, esta quarta-feira, pelo livro de recordes do Guiness, como "a maior aula de surf" do mundo.

"Estou muito satisfeito com o contributo das escolas de surf e dos surfistas em geral que se inscreveram nesta aula de surf. O facto de termos batido este recorde do Guinness é mais uma prova da força que este desporto tem em Portugal", disse Tiago Pires.

O recorde foi estabelecido em 23 de junho, na praia da Fonte da Telha, no concelho de Almada, na altura o i esteve lá a acompanhar a iniciativa feita em conjunto com a Operação Nariz Vermelho, numa ação de solidariedade social com os serviços pediátricos dos hospitais portugueses.

Na aula participaram 327 pessoas, batendo assim o recorde que pertencia a Sydney, na Austrália, na praia de Bondi, quando 320 pessoas entraram na água, para participar uma aula de surf.