A Câmara Municipal de Lisboa lançou esta quarta-feira uma nova bolsa no âmbito do Programa Renda Convencionada. Ao todo, são 38 casas com rendas entre os 126 e os 401 euros.

"A Câmara Municipal de Lisboa vai abrir esta quarta-feira, dia 19, mais um concurso para fogos com renda acessível. São 38 casas com valores de arrendamento entre os 126 e os 401 euros, disponibilizadas em diversos pontos da cidade", refere uma nota da autarquia, citada pela agência Lusa.

Este programa inclui casas com tipologias T1, T2 e T3, nas freguesias de Ajuda, Alvalade, Beato, Campo de Ourique, Marvila, Olivais, Parque das Nações, Santa Maria Maior, São Domingos de Benfica e São Vicente.

As candidaturas estão abertas até dia 15 de janeiro. "Para mais esclarecimentos, os candidatos têm à sua disposição o número de telefone 217989696, ou enviar email para 'rendaconvencionada@cm-lisboa.pt'", refere a nota.