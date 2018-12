O ministro da Defesa defendeu esta quarta-feira que a Força Aérea “esteve impecável” no que diz respeito às buscas do helicóptero do INEM que caiu em Valongo no sábado passado.

"A Força Aérea esteve impecável. A Força Aérea responde a solicitações que são feitas, nessa circunstância trágica como em outras circunstâncias, e os portugueses podem continuar a contar com a Força Aérea", afirmou João Gomes Cravinho em declarações aos jornalistas, durante uma visita à Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA), em Lisboa.

Relacionados Tragédia em Valongo. Quem culpa quem? 44 VMER do INEM homenagearam colegas mortos Helicóptero INEM. Quem falhou nas operações de busca e salvamento? Anúncio no OLX de destroços do helicóptero do INEM à venda era falso

O ministro referiu ainda que cabe ao Ministério da Administração Interna apurar o que correu mal no sábado passado, negando a abertura de um inquérito por parte do Ministério da Defesa ou da Força Aérea Portuguesa: "Não há necessidade de nenhum inquérito [no âmbito da Força Aérea ou do Ministério da Defesa]. Naturalmente a Força Aérea está sempre disponível para explicar os seus procedimentos, mas não há necessidade de nenhum inquérito".

Recorde-se que a queda de um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), no sábado passado, provocou a morte de quatro pessoas – dois pilotos, um médico e uma enfermeira.