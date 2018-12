Há municípios no país que chegam a perder 80% de água, ainda que em média se registem perdas de 30% - equivalente a 10 anos de consumoda da cidade do Porto. Esta é uma das conclusões de um relatório hoje apresentado no âmbito do PENSAAR 2020 - Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais, que leva o Governo a colocar a tónica nos municípios para que invistam na manutenção das redes. O i já tinha noticiado os números em novembro.

A taxa de reabilitação de redes está "muito abaixo do desejável", lamentou à TSF o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, acrescentando que "o ideal neste tipo de infraestruturas é que a taxa de investimento em reabilitação seja entre 1% a 2% da rede. Por cada 100 quilómetros, devia-se substituir um a dois quilómetros de rede. Ora, o que acontece é que a maioria das entidades gestoras está muito abaixo de 1%, sendo que, em muitas delas, é próximo do zero". De acordo com o responsável, os responsáveis "só substituem quando há uma rutura".

O Governo tem, aliás, como nota Carlos Martins, 40 milhões de euros destinados à manutenção das redes. "É um sinal que esperamos que seja aproveitado por um conjunto de entidades gestoras para começarem a preocupar-se com esta problemática, mas esta é uma verba que não chega para qualquer dos valores que terá que investir um município de natureza urbana da área metropolitana de Lisboa ou do Porto", afirmou.

O investimento ideal "seria seguramente da ordem dos 140/150 milhões de euros por ano no mínimo, mas o desejável era praticamente duplicar essa verba".

Nos melhores casos, o desperdício de água fixa-se nos 10%. 54 municípios com problemas de gestão já se mostraram interessados em aderir a um programa - que junta nove entidades gestoras intermunicipais a serem criadas para esse fim - para a otimizar.