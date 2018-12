As obras de reparação e manutenção da Ponte 25 de Abril começam esta quarta-feira e têm conclusão prevista para o final do ano de 2020.

A empreitada será executada pelo consórcio composto pelas empresas Somague, Sociedade de Montagens Metalomecânicas e STAP-Reparação, Consolidação e Modificação de Estruturas.

Este consórcio foi vencedor de um concurso público para as obras adjudicadas por 12,6 milhões de euros.

O início formal das obras será assinalado numa cerimónia no edifício da Experiência Pilar 7, em Lisboa, pelo ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques.

"As intervenções de manutenção a realizar na Ponte 25 de Abril serão executadas em períodos de menor fluxo de tráfego, nomeadamente em período noturno e em dias não úteis, de modo a não interferir com a normal circulação rodoviária e ferroviária", para que o condicionamento do trânsito seja o menor possível, informou a IP no seu site.

Sublinhe-se que a Ponte 25 de Abril serve diariamente, por rodovia e ferrovia, cerca de 300 mil utentes.

A ponte foi inaugurada a 6 de agosto de 1966, e na altura era a maior estrutura metálica suspensa da Europa e a quinta maior a nível mundial.