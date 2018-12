Os novos timings da política

Quando Cameron decidiu, para resolver querelas internas no Partido Conservador, convocar um referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia, todos os estudos de opinião indicavam uma confortável maioria para a opção de permanência. Sabemos hoje que aquilo que parecia um malabarismo político vistoso e mediático se transformou num pesadelo para o Reino Unido, com um fim ainda difícil de antever.

Situação similar aconteceu com o referendo convocado por Renzi em Itália para alterar a Constituição e aumentar a governabilidade e a transparência do sistema político. Nos dois exemplos referidos, duas ideias que pareciam solidamente apoiadas em maiorias sociais consistentes foram esboroadas por estratégias de comunicação agressivas, capazes de federar várias minorias de protesto e gerar uma maioria de bloqueio e inversão de tendência.

Os referendos, ainda que usados com parcimónia e bom senso, continuam a ser um instrumento democrático útil, mas os novos timings da política não são, a meu ver, compatíveis com os prazos que se estabelecem na maioria das leis eleitorais para a sua realização.

Os referendos devem servir para aquilatar um sentimento democrático sobre um tema divisivo e não previsto no quadro programático em que se baseia a democracia representativa, e não para abrir debates paralelos a esse processo de representação, com o risco óbvio de o enfraquecer e secundarizar e de abrir brechas em que os populistas desenvolvem a sua sanha de destruição dos alicerces democráticos.

Como podemos assim combinar estabilidade representativa e profundidade participativa? Esta é uma questão essencial e para a qual não antevejo respostas fáceis. É necessária uma quadratura do círculo.

As forças que têm sido estruturantes da democracia representativa tradicional têm de ser capazes de se inserir cada vez mais na sociedade, definindo quadros de valores permanentes e robustos que permitam depois uma adaptação natural às dinâmicas de contexto em que têm de ser aplicados.

É necessário reforçar cada vez mais a visão ética e uma política agregadora para que se possa gerar ao mesmo tempo a plasticidade vital para as aplicar a desafios, problemas e situações que são novas e resultam do novo quadro de globalização, de aceleração tecnológica, de disrupção social e de ameaças de manipulação por forças que, em rede, ambicionam controlar os destinos da humanidade e colocar os recursos do planeta ao serviço de pequenas minorias totalitárias.

No novo timing da política não basta aos democratas terem razão. É preciso saberem escolher o terreno do combate ideológico e travá-lo quotidianamente nas pequenas decisões e ações. Os adversários da democracia aproveitarão tudo para a enfraquecer. Até as boas intenções e as boas práticas, se não forem blindadas contra o vírus da manipulação global.

O exemplo dos referendos, que podiam ser multiplicados (quem não se recorda dos referendos que inviabilizaram a aprovação do tratado constitucional europeu), é um alerta civilizacional. Não há tempo a perder quando estão em jogo conquistas éticas e morais que levaram séculos a consolidar.

