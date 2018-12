Para onde vai Portugal?

Em Portugal e na Europa estamos a caminhar para o fim de um tempo. Não estou certo do que virá a seguir. Só tenho a certeza de que o mundo, o nosso e o dos outros, como o conhecemos até aqui, não vai durar. Paris está a ferro e fogo. Londres não consegue desatar o nó da corda que orgulhosamente colocou ao pescoço. Pelo leste há políticos a brincar às autocracias. No centro, os pais fundadores voltam a ameaçar secundarizar os tratados em nome do seu interesse nacional. Estrasburgo, uma das mais tolerantes e prósperas cidades francesas, ícone do europeísmo e do reatamento franco-alemão, sofre às mãos de tresloucados. Sondagens para as eleições europeias mostram as forças eurocéticas e as europeístas taco a taco. Pela primeira vez na sua história, pode haver em Bruxelas um Parlamento antieuropeu.

Por cá, cada dia que passa desfaz o embuste da governação. Portugal chega ao ano eleitoral de 2019 mais pobre, mais endividado e mais paralisado do que em 2015. Quatro anos depois há cada vez menos Estado social e cada vez mais socialismo de Estado. Todos nós somos mais subservientes em relação ao Estado. Todos mais iguais na pobreza.

Depois de lhes terem enxameado a vida com um “virar a página da austeridade”, os portugueses vão a votos com salários mais baixos do que quase todos os europeus, com serviços públicos mais degradados, com expetativas incumpridas e com impostos bem carregados.

A explosão de greves – em maior número do que nos anos da troika – reflete bem o estado de desagregação a que chegou o país. O descontentamento dos cidadãos é real. Esse descontentamento é hoje mais perigoso do que no passado. Não apenas porque a ameaça populista, à esquerda e à direita, anda por aí. Mas sobretudo porque a democracia e as suas estruturas mediadoras estão bastante mais debilitadas.

Olhemos para os partidos. Em regra, na Europa, a militância nos partidos tende a equivaler a 4% do eleitorado. Em Portugal estamos abaixo desse valor, já em si mesmo residual. Pergunta-se legitimamente: perante tamanha incapacidade de captar massa crítica, os partidos ainda cumprem o seu propósito organizacional e funcional? Mais: se é tão irrelevante a sua capacidade de atração, porque hão de manter os partidos o exclusivo na mediação dos cidadãos com as instituições democráticas e do poder político com os primeiros? Estas perguntas estão a ser feitas por muita gente que, federando descontentamentos e fazendo uma utilização muito competente das novas plataformas de comunicação, lidera movimentos inorgânicos. Sem estatutos, sem militantes, sem carta de princípios. Sem nada a não ser uma agenda de protesto contra aqueles que durante muito tempo julgaram “falar pelo povo” sem, na verdade, “representar o povo”. E se alguns destes movimentos são benignos, lubrificantes do processo democrático, a maioria nem por isso.

A incapacidade que tanto os partidos como os sistemas de alarme democrático têm demonstrado na sua neutralização é preocupante.

Talvez ainda ninguém tenha compreendido bem o que está em causa. Há 30 anos, antes da massificação dos telemóveis, quando fazíamos uma chamada sabíamos para onde estávamos a ligar, mas não sabíamos quem ia atender. Hoje, na mesma chamada, sabemos quem nos vai atender, mas não sabemos onde nos vão atender. Há 15 anos, os cidadãos eram meros consumidores de energia e de informação. Hoje são produtores de ambos. Ontem, os cidadãos eram agentes passivos e indeterminados no processo político. Hoje são agentes ativos e determinantes.

Esta mudança de natureza está a escapar à maioria dos atores do processo democrático.

Repare-se como não são apenas os partidos que estão a definhar. Os sindicatos, as igrejas, os média: todos sofrem do mesmo problema de atomização exponencial. Uma atomização fundada no princípio da autossuficiência que, paradoxalmente, tem reforçado certos traços de uma cultura de tribo. Juntam-se, em moléculas instáveis, os átomos com interesses similares. Para que preciso eu de jornais se seleciono as minhas fontes alternativas de informação ou até produzo notícias? Para que preciso eu de um partido se sou agente político e de políticas?

Se todas estas instituições mediadoras são descartáveis, ou percecionadas como tal, como podemos antever a organização política no séc. xxi?

Arrisco-me a antever que a ordem do futuro seja menos liberal, menos democrática e menos vinculada ao compromisso. Ou até mais violenta, mais anárquica e mais predisposta a mudanças revolucionárias.

Portugal está a dar todos os sinais de ter iniciado a transição da iii República para outra coisa qualquer. Não lhe conhecemos a forma e espírito, mas intuímos que seja pior.

Isto é uma inevitabilidade? Com este sistema de partidos, com este sistema económico, admito que sim.

Portugal precisa de mudar muito, e mudar muito depressa, para bloquear esta transição para um futuro mais sombrio.

A tarefa é dos políticos, claro. Mas não é só deles. É dos empresários e dos jornalistas e dos líderes associativos.

Ninguém está inocente. Todos cometeram erros de abuso da liberdade democrática e da representação cidadã.

É tempo de consertar esses erros. Para que a maré de retorno não seja a da revolução iliberal.

