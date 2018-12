Quase 20% dos alunos inquiridos no âmbito do estudo Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 2018 magoaram-se propositadamente a si próprios, pelo menos uma vez no último ano. Destes adolescentes, cerca de 59% referiu que as lesões autoinfligidas foram feitas nos braços.

O estudo é apresentado esta quarta-feira em Lisboa e revela também dados sobre bullying e consumo de álcool e outro tipo de substâncias.

O HBSC 2018 pretende analisar os estilos de vida dos adolescentes em idade escolar nos seus contextos de vida, em áreas como o apoio familiar, escola, amigos, saúde, bem-estar, sono, sexualidade, alimentação, lazer, sedentarismo, consumo de substâncias, violência e migrações.

De acordo com o estudo, a grande maioria dos inquiridos, 90%, garante não ter feito bullying nos últimos dois meses na escola, enquanto 81,2% disseram nunca ter sido vítimas deste tipo de ataque, o que “continua a refletir que mais jovens se assumem como vítimas do que como provocadores”, consideram os investigadores.

A pesquisa revela também que 72,6% dos adolescentes não estiveram envolvidos em confrontos físicos no último ano. Dos restantes que admitiram ter participado em lutas, 59,7% admitiram que foi na escola, 21% na rua, 8,6% em casa e 7,5% num recinto desportivo/ginásio/balneário.