O Manchester United oficializou a contratação de Ole Gunnar Solskjaer para substituir o técnico português José Mourinho.

O anúncio oficial surge apenas um dia após a saída de Mourinho.

O antigo jogador norueguês vai agora treinar a equipa pela qual alinhou entre as épocas 1996/97 e 2006/07.

Ole Gunnar Solskjaer, de 45 anos, orientou o clube norueguês Molde nas últimas temporadas, depois de ter trabalhado como técnico no Cardiff e nas reservas do Manchester United.

Já na terça-feira, os red devils tinham inadvertidamente anunciado o nome do norueguês, num vídeo publicado no site oficial, que entretanto foi retirado.

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.



He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC