NAV Portugal O relatório preliminar da ANPC acusa a empresa de não seguir a Diretiva Operacional n.º 4. A NAV Portugal perdeu o sinal da aeronave às 18h55 e só alertou a Força Aérea (RCC Lisboa) quase uma hora depois. No entanto, a NAV Portugal garante que não seguiu o protocolo, porque é comum perder o sinal das aeronaves naquela zona devido à fraca cobertura de rede.

112 A ANPC relata que o primeiro alerta foi dado ao 112. No entanto, o 112 também não seguiu a Diretiva Operacional n.º4 e alertou apenas a PSP, já que poderia tratar-se de informação falsa.

CDOS Os Comandos Distritais de Operações de Socorro do Porto, Braga e Vila Real receberam uma chamada antes de ter sido avisada a Força Aérea. Chamadas que, de acordo com o relaório preliminar e com informação já avançada pela NAV, não chegaram a ser atendidas.

PSP Contactada pelo 112, deslocou-se uma primeira vez ao local indicado, mas não detetou “nada de anormal”. Fonte oficial garante ao i que o protocolo “foi totalmente cumprido”.