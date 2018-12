No comunicado emitido pela CP, esta refere que "por motivo de greve (...) preveem-se supressões de comboios, a nível nacional, em todos os serviços nos dias 24 e 25 de dezembro".

Além disso, a transportadora considera ainda que possa existir também perturbações na circulação dos comboios no dia 26 de dezembro, sublinhando que não serão disponibilizados transportes alternativos.

No entanto, no que diz respeito aos passageiros que já adquiriram bilhetes para os comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional, Regional e Celta, estes poderão pedir ou reembolso ou a revalidação.

Recorde-se que em causa está um pré-aviso de greve apresentado pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) e pela Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária (ASCEF). A greve contesta o "incumprimento do acordado com o Governo, em setembro de 2017, referente ao recrutamento de 88 trabalhadores operacionais (...) da área comercial itinerante e para as bilheteiras da CP".