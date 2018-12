Mais de 1,3 milhões de portugueses com 65 anos ou mais já se vacinaram contra a gripe sazonal. Os dados são do Vacinómetro, que monitoriza em tempo real a cobertura da vacinação contra a gripe nos grupos assinalados como prioritários pela Direção-Geral de Saúde (DGS). A campanha da vacinação contra a gripe arrancou no dia 15 de outubro.

Por sua vez, entre os 60 e os 64 anos, 33,1% da população já foi vacinada. Os principais motivos para a vacinação são a recomendação do médico (65,3%), iniciativa laboral (19,8%), iniciativa própria (12,5%), por integrar um grupo de risco (0,6%) e por recomendação do farmacêutico (0,1%).

51,5% da população em grupos de risco já foi vacinada desde o arranque da campanha. 54,1% dos vacinados são mulheres.

De acordo com o Vacinómetro, até ao momento 19,8% dos doentes crónicos, 17,3% das pessoas com 65 anos ou mais, 14,5 % dos profissionais de saúde e 6,1% das pessoas entre os 60 e os 64 anos têm intenção de se vacinar.