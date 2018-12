Mantas Acreditar

O inverno está próximo e as mantas são indispensáveis em qualquer casa para aquecer os maiores e os mais pequenos. A Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro existe desde 1994 e acompanha crianças e famílias desde o momento do diagnóstico. “Tratar a criança ou o jovem com cancro e não só o cancro na criança ou jovem”, promovendo a sua qualidade de vida e da família, é o lema desta entidade que já ajudou mais de nove mil famílias. As mantas podem ser compradas no site da Acreditar ou através do email acreditar@acreditar.pt. Há duas opções de tamanhos - 75x100 cm e 120x160 cm -, em rosa, azul e creme. O maior pode ser adquirido com um donativo mínimo de 12 euros, com seis a reverter para a Acreditar, e o mais pequeno corresponde a um donativo de oito euros, quatro dos quais revertem a favor da associação.

Caderno Unicef

A Unicef dispensa apresentações. Com um longo percurso que se iniciou depois da Segunda Guerra Mundial, quando distribuiu bens de primeira necessidade em 12 países, tem provas dadas no que toca a fazer chegar às crianças desfavorecidas em todo o mundo a ajuda de que elas precisam. Não faltam opções na sua loja online, mas sugerimos um dos cadernos disponíveis. Há vários, com diferentes cores e motivos - com pintas, riscas ou animais - para todos os gostos!

Taleigo Amigo AMI

A AMI - Assistência Médica Internacional é uma associção não governamental criada em 1984 pelo cirurgião português Fernando Nobre. Desde aí, os seus voluntários ajudam quem precisa não só em situações de crise humanitária pelo mundo - já esteve presente em 82 países -, mas também atuando sobre a pobreza e a exclusão social por cá. No site não faltam ideias para presentes, e o valor reverte todo para a AMI. Sugerimos o taleigo, um saco com origens antigas, original e reutilizável.

Jogo "Rir é o Melhor Remédio"

Sabemos que os principais protagonistas do Natal são as crianças e acabam por ser elas as maiores beneficiárias da troca de presentes. Aliar a solidariedade à aprendizagem não é difícil: a Operação Nariz Vermelho - que leva os doutores palhaços aos hospitais para receitarem alegria às crianças - e a Science4You juntaram-se e criaram o jogo de tabuleiro “Rir é o melhor remédio”, que pode ser comprado na loja online da Operação Nariz Vermelho. O valor reverte a favor da missão dos palhaços.

Marcador de livros CAIS

Se conhece um devorador de livros, esta é uma ótima sugestão para presente: um marcador de livros com Fernando Pessoa como protagonista, desenvolvido pela Associação Cais, que apoia os sem-abrigo. A associação tem um Programa de Capacitação Profissional que forma e integra pessoas em situação de pobreza e/ou exclusão social em contexto laboral, desenvolvendo produtos através de materiais desperdiçados e cedidos por várias empresas. Os marcadores são um desses produtos. É possível escolher a cor e trazem um verso clássico do autor: “Para ser grande sê inteiro”. Para comprar, basta ir a comprasolidaria.pt e pesquisar pelos produtos da Cais.

Caneca Leigos Para o Desenvolvimento

As canecas nunca são de mais, especialmente no inverno, para degustar bons chocolates quentes e chás. Se não forem só mais uma e tiverem um significado, melhor ainda. A Leigos Para o Desenvolvimento associou-se à marca Feliz é quem diz e criou uma caneca cujo valor - 10 euros - reverte na totalidade a favor da associação que já há 32 anos trabalha junto de comunidades de países em desenvolvimento. Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são alguns dos países onde a associação atua, mas Portugal também não fica de fora: os Leigos Para o Desenvolvimento são responsáveis pelo Centro S. Pedro Claver, que atua junto da população imigrante através, por exemplo, do ensino do português. Saiba mais na página da associação em comprasolidaria.pt.

Agenda Solidária IPO

O Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil celebrou 95 primaveras e, pelo terceiro ano consecutivo, decidiu fazer um projeto solidário para angariar fundos. Este ano, o destino é a construção de um novo hospital de dia de oncologia e de hematologia. Para contribuir basta comprar a Agenda Solidária IPO 2019, que conta com textos de 12 personalidades que recordam histórias que gostam de celebrar. Alice Vieira, António Barreto, Carlos Fiolhais, Cristina Ferreira, Eduarda Abbondanza, Fernando Santos, José Gameiro, Júlia Pinheiro, Laurinda Alves, Luís Marques Mendes, Maria Antónia de Almeida Santos e Pedro Abrunhosa são os nomes que se juntaram ao projeto, que conta com ilustrações de Marta Torrão. À venda nas livrarias e nas grandes superfícies.

Saco personalizável cruz vermelha

Qualquer pessoa que se preocupe minimamente com o ambiente deve estar empenhada em abandonar o plástico. Deixar de usar sacos de plástico é uma estratégia que tem benefícios não só para o ambiente, como para a carteira - evita que compre um saco de plástico cada vez que vai ao supermercado - e há alternativas solidárias pelas quais pode optar. A Cruz Vermelha Portuguesa (Delegação de Trofa) criou uma saca artesanal em tecido, com forro, que é possível personalizar com diferentes padrões e cujo valor - 12,50 euros -reverte na totalidade a favor da instituição. Para comprar, vá a comprasolidaria.pt e pesquise por Cruz Vermelha Portuguesa.