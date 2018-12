O Ciudadanos recusou incluir o Vox num acordo de coligação para o governo regional da Andaluzia. A liderança do partido liderado por Albert Rivera receia que a sua imagem fique prejudicada por alinhar com um partido de extrema-direita, colando-o a quem defende abertamente o franquismo e dificultando-lhe a captação do eleitorado socialista. Essa possibilidade não foi liminarmente rejeitada para o futuro. Por agora, as negociações entre o PP e o Ciudadanos foram adiadas entre quatro a oito semanas, atrasando a formação do governo.

A liderança do Ciudadanos pretende avançar com um governo de coligação minoritário com o PP e apresentar um programa de governo no parlamento regional andaluz, esperando que os socialistas se abstenham. Para isso, Rivera quer integrar o PSOE no acordo com o PP dando-lhe três lugares na mesa do parlamento regional. Todavia, os populares recusam incluir os socialistas e querem que o governo de coligação conte com a participação do Vox, criando fricções nas negociações com o Ciudadanos.

Se o PSOE, que durante 36 anos governou a região autónoma ininterruptamente, o recusar e votar contra, então o Ciudadanos poderá incluir o Vox para formar um governo de direita com maioria absoluta, responsabilizando os socialistas por esse desfecho.

O partido de Rivera decidiu recuar por o encontro na quarta-feira passada entre os líderes andaluzes Manuel Moreno Bonilla, do PP, e Francisco Serrano, do Vox, ter provocado a indignação dos andaluzes. A reunião também permitiu ao Ciudadanos recuar, visto o encontro ter sido realizado à margem do acordado entre o Ciudadanos e o PP: enquanto as negociações entre os dois partidos durassem estavam excluídas quaisquer conversações com terceiros.

Os dois partidos da direita espanhola disputam a liderança do centro-direita não apenas na região, mas em todo o país. E a Andaluzia pode ser um primeiro passo numa eventual coligação de direita entre os três partidos a nível nacional.