A atriz Jessica Athayde confirmou hoje, terça-feira, que vai deixar o programa da TVI ‘Danças com as Estrelas’.

O anúncio foi dado no seu blogue – ‘Jessy James’ -, e a atriz explica que a prestação no programa estava a colocar o seu bem-estar em risco: "Juntamente com a minha médica e a TVI, chegámos à conclusão de que a minha participação no programa estava a pôr o meu bem-estar em risco, e optámos por dar a oportunidade de dançar a outra pessoa e dar-vos o espectáculo que vocês merecem.", escreveu no texto que partilhou.

Além disso, a atriz confessou que se sentiu em baixo de forma na última gala. "Senti que a minha prestação ficou muito aquém do que tinha dançado na primeira gala.", explica a atriz, que está grávida do primeiro filho.

"Estou com muita pena de deixar o programa e todo o grupo (que adoro!), mas como sempre disse, desde o primeiro dia, este bebé está em primeiro lugar para todos nós.", disse ainda.