Um investigador francês perdeu um trabalho de investigação no metro no Porto. O trabalho tinha apresentação marcada para o final do ano, numa conferência no Porto, e o homem está mesmo disposto a pagar uma recompensa a quem encontrar a mochila onde estava guardado o trabalho e a entregar às autoridades.

Hervé Baudry diz que não terá tempo para fazer um novo trabalho, e por isso tem apenas duas hipóteses: “anular a publicação ou escolher outro tema”, disse ao "Notícias ao Minuto".

Na mochila de marca Eastpak estava, além do trabalho - sobre a construção da sinagoga do Porto e a história do fundador, Artur Barros Bastos -, manuscritos da época, livros, o passaporte e ainda o computador e o disco externo.

O investigador da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa recorda à mesma fonte que no dia seis de dezembro viajou de comboio de Lisboa ao Porto e, na estação de metro de Campo 24 de Agosto, ao comprar o Andante, ficou sem a mochila. Hervé Baudry não sabe ao certo se a perdeu ou se foi roubada e apresentou queixa na PSP.