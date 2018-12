A bastonária dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, vai ser recebida amanhã, quarta-feira, pela ministra da Saúde, Marta Temido, avança a SIC Notícias.

O anúncio de que Ana Rita Cavaco vai ser recebida pela ministra da Saúde, Marta Temido, surge exatamente na mesma altura em que a Federação dos Enfermeiros anuncia que desconvocou a greve que estava marcada para os dias 26, 27 e 28 deste mês.

"Vamos levantar a greve que tínhamos marcada para dia 26, 27 e 28 de dezembro", adiantou à agência Lusa o presidente do Sindicato dos Enfermeiros e porta-voz da FENSE, José Azevedo.

O anúncio da FENSE - que agrega o Sindicato dos Enfermeiros e o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem – acontece depois de uma reunião com a Comissão Negociadora do Ministério da Saúde e das Finanças, que decorreu esta terça-feira na Administração Central do Sistema de Saúde, em Lisboa.

À Lusa, o responsável disse ainda que, no que diz respeito às negociações, "está tudo a correr normalmente em termos negociais", tendo afirmado que será convocada uma conferência de imprensa para amanhã, de forma a dar mais explicações sobre o assunto.

"As negociações continuam e temos a próxima reunião marcada para o dia 4 de janeiro", disse José Azevedo.