A fama internacional de João de Deus começou em 1991 e não parou de crescer. Começou por tratar a atriz norte-americana Shirley MacLaine e, palavra passa palavra, mais nomes conhecidos do grande público entraram em contacto com o médium brasileiro. Em 2012 foi a vez de Oprah Winfrey, conhecida apresentadora de televisão, abordar João de Deus para ser submetida a uma cirurgia espiritual. Ficou tão impressionada que até o entrevistou no seu programa televisivo, “The Oprah Winfrey Show”, aumentando a fama do médium. “Achei que ia desmaiar”, contou Oprah. “Foi muito além do que eu esperava.”

Seguiu-se a apresentadora brasileira Xuxa Meneghel, conhecida por “rainha dos baixinhos” pelos seus programas infantis, o antigo jogador de futebol Ronaldo Nazário, a modelo Celina Locks, o ator Fábio Assunção e tantos outros.

Dos famosos aos políticos e juízes, passando por homens de negócios, foi um pequeno passo. Os antigos presidentes Dilma Rousseff e Lula da Silva eram presenças assíduas na propriedade de João de Deus na cidade de Abadiânia, em Goiás. Em 2008, Dilma, ainda chefe da Casa Civil de Lula, foi uma das milhares de pessoas que tomaram a água energizada por João de Deus e, em 2011, Lula e o médium tornaram-se muito próximos quando o primeiro combatia um cancro na laringe. Lula deslocava-se entre o hospital paulista Sírio-Libanês e o apartamento do curandeiro com frequência para tratar da “saúde da alma”.

Os dotes de João de Deus extravasam as cores políticas brasileiras, com o atual presidente brasileiro, Michel Temer (do PSDB), a contar com o apoio do curandeiro quando foi operado à próstata. E, no caso do antigo vice-presidente de Dilma, João de Deus foi para além da saúde espiritual e entrou na saúde política: deu um “passe” ao presidente quando os deputados federais votavam a denúncia de corrupção passiva contra ele.

Quando lhe deram um ano de vida por causa de um cancro no esófago, o juiz do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso decidiu falar com o médium. Sobreviveu ao cancro e atribuiu as responsabilidades a João de Deus: “Fiz um tratamento intenso de quimioterapia, acupuntura, fitoterapia, homeopatia, e o Carlos Ayres [Britto, ex-juiz do STF], que é meu amigo querido, levou o João de Deus, que é um médium que vive perto de Brasília, na minha casa.” Ficaram amigos, e o juiz revelou que o seu médico ficou surpreendido ao constatar que a doença tinha desaparecido, sem conseguir explicar as razões.

As ligações políticas e pessoais de João de Deus estenderam-se a todas as áreas da sociedade brasileira. Houve até quem o convidasse para participar em documentários, como foi o caso da artista plástica sérvia Marina Abramovic.

As denúncias sexuais abalaram tudo e todos os que contactaram com o curandeiro, e as declarações de repúdio não se fizeram esperar. Uma das primeiras foi a de Oprah Winfrey, que retirou as entrevistas a João de Deus do site do seu programa e manifestou apoio às vítimas. Xuxa Meneghel seguiu-lhe os passos.