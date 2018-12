A polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, esta terça-feira, um ex-polícia miltar por suspeitas de estar envolvido no homicídio da vereadora e ativista Marielle Franco e do seu motorista.

A notícia é avançada pelo site brasileiro G1, que refere que Renato Nascimento Santos é apontado como sendo membro da milícia de Orlando Curicica, preso como principal suspeito da morte da vereadora.

As autoridades suspeitam que ‘Renatinho Problema’, como é conhecido, estava no carro do assassino, aquando do homicídio da vereadora.

Recorde-se que Marielle Franco e o seu motorista foram mortos a tiro por alguém que estava noutro carro, a 14 de março, num bairro na Região Central do Rio de Janeiro. Uma assessora da ativista de direitos humanos, que iria mediar um debate, também ficou ferida no atentado.

Orlando Curicica, suspeito de ter mandado executar o homicídio, nega qualquer envolvimento, apesar de a investigação apontar para si, e afirma que foi forçado a assumir a autoria do crime.