O Twitter comunicou que descobriu atividades suspeitas num dos seus fóruns de apoio a utilizadores. No mesmo fórum foi registado também um tráfico pouco habitual de "endereços de IP individuais localizados na China e na Arábia Saudita"

A empresa disse que "não consegue confirmar intenção e responsabilidade", mas refere que é "possível que alguns desses endereços de IP tenham laços com agentes patrocinados por Estados".

No fórum em questão, cujo propósito é permitir a utilizadores com problemas nas suas contas contactar a empresa, foram registadas falhas que poderiam permitir descobrir a nacionalidade dos utilizadores, caso estivessem associados à sua conta de Twitter. O problema foi resolvido no dia 16 de Novembro.

No comunicado, o Twitter garante que esta falha "não expôs números de telefone completos ou outros dados pessoais". Refere que já "informou as pessoas que identificou como afetadas" e que divulgou esta informação porque "é possível que tenha afetado outros utilizadores que não conseguimos identificar".

Desde o comunicado, datado de 17 de dezembro, as ações do Twitter cairam quase 7%. O analista Michael Pachter falou à Aljazeera e relacionou esta queda com a preocupação de que a notícia pudesse afetar o crescimento da empresa e o envolvilmento dos utilizadores. "Claramente, uma falha como esta fragiliza a confiança dos utilizadores na plataforma" afirmou.