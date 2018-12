As migrações humanas são "um poderoso condutor de crescimento económico, dinamismo e compreensão", explicou o secretário-geral das Nações Unidas numa mensagem gravada para assinalar o Dia Internacional das Migrações. Para António Guterres, as migrações permitem a milhões de pessoas procurar novas oportunidades que beneficiam as comunidades de origem e as comunidades de destino.

"Este mês, o mundo deu um passo histórico em frente com a adoção do Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration", o primeiro acordo global das Nações Unidas para abordar de forma comum a questão das migrações.

"Quando mal regulada, a migração pode intensificar divisões dentro e entre sociedades, expor as pessoas à exploração e ao abuso e minar a fé no governo", acrescentou Guterres na sua mensagem.

O primeiro acordo global para as migrações, afirmou o secretário-geral da ONU, "assente num apoio esmagador dos membros das Nações Uniudas", irá "ajudar-nos a enfrentar o verdadeiro desafio da migração enquanto colhemos muitos dos seus benefícios".

O Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (Convénio Global para a Regulação Segura e Ordenada da Migração) "aponta o caminho para mais oportunidades legais para a migração e ações mais fortes para acabar com o tráfico humano", disse ainda o antigo primeiro-ministro português.