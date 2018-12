O calendário do presidente russo, Vladimir Putin, de 2019 está a superar a venda de todos os outros calendários no Japão, incluindo o de atores famosos. Nas fotos do calendário, Putin, replicando a imagem máscula que cultivou desde que assumiu a presidência da Rússia, é visto a jogar hóquei no gelo, levanta pesos, entra na água num ambiente de frio extremo e até chega a brincar com cães.

A edição do calendário começou em 2016 e a experiência repetiu-se no ano seguinte. No primeiro de todos, as fotos mostravam um presidente a pescar sem camisola, por exemplo, e, no do ano a seguir, a brincar na neve com os seus cães, um dos quais oferecido pelo governador da cidade de Akita. Foi um agradecimento pela ajuda russa no desastre de Fukushima, em março de 2011.

Os direitos de autor do calendário pertencem à cadeia de lojas Loft, que anunciou que as vendas estão a ultrapassar todas as expetativas e a concorrência.

A imprensa japonesa noticiou que quem está a comprar o calendário o faz por várias razões. Há quem o veja como uma piada e quem esteja genuinamente interessado na vida e pessoa de Putin. Por outro lado, continua a imprensa japonesa, um grande número de mulheres parecem estar relativamente atraídas pelo estilo não convencional e pelo machismo desavergonhado.