A Comissão Negociadora Sindical dos Enfermeiros (CNESE) não compareceu na reunião com a tutela, marcada para esta manhã. A justificação apresentada, através de um comunicado, foi a falta de propostas relacionadas com as progressões e o pagamento do suplemento aos especialistas.

"O Governo não decide sobre progressões e atribuição do suplemento a todos os especialistas e inviabiliza a comparência da CNESE na reunião negocial de hoje [terça-feira]", sublinhou a comissão composta pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) e pelo Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira (SERAM).

Recorde-se que já na reunião negocial de 5 de dezembro, a CNESE já tinha referido o facto de considerar “imprescindível para a continuidade do processo negocial" o governo emitir orientações sobre a "justa contagem dos pontos a todos os enfermeiros para efeitos do descongelamento das progressões", além do já citado suplemento remuneratório aos enfermeiros especialistas. A mesma posição foi reiterada a 11 de dezembro numa carta enviada ao Ministério da Saúde.

Segundo a CNESE, não foi apresentada "nenhuma informação sobre as medidas conducentes ao pagamento do suplemento remuneratório aos enfermeiros especialistas".

A comissão referiu ainda que também não foram apresentadas quaisquer orientações relativas à "justa contagem dos pontos para efeitos do descongelamento das progressões".

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que faz parte da comissão, publicou ainda um vídeo a justificar o abandono das negociações com o Ministério da Saúde, na sua página de Facebook.