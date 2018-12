João Ermida, o que nome está a ser apontado para ocupar o lugar de chairman no Montepio – mantendo Carlos Tavares o cargo de CEO –, tal como o SOL avançou na edição de sábado, é um dos rostos da Sartorial, grupo financeiro dedicado à gestão de ativos e ao aconselhamento global de investimentos. Ermida e António Godinho (um dos opositores de Tomás Correia às últimas duas eleições da Associação Mutualista, e que no último ato eleitoral teve 36,3% dos votos) tinham como objetivo construir um conglomerado financeiro.

O caso remonta a finais de 2010 quando a corretora de Ermida, a OK2Deal, muda de nome para Sartorial. Já no início de 2011 chega a acordo com António Godinho, administrador da One Biz, para a aquisição da Exchange (marca de franchise de lojas de intermediação financeira de créditos), a Accive (corretora de seguros) e a NBB (empresa de consultoria de compra e venda de PME). Com este negócio – avaliado, na altura, em 2,8 milhões de euros – António Godinho entra na administração executiva da Sartorial. Esta era a solução encontrada por Ermida para ter vários canais de distribuição de produtos financeiros no mercado de retalho sob a alçada destas várias marcas.

Mas os resultados financeiros do grupo não foram os mais desejados. Se antes da compra das empresas de António Godinho, a Sartorial apresentava prejuízos na ordem dos 462 mil euros, já no ano da compra, as perdas dispararam para 1,7 milhões de euros. Esta perda foi acompanhada por uma redução dos capitais próprios, passando de mais de 7,4 milhões de euros em 2010 para 5,3 milhões de euros no ano seguinte. E os prejuízos foram-se somando. Em 2012 atingiu perdas superiores a 1,8 milhões de euros (com 4,3 milhões de capitais próprios) e, em 2013, os resultados negativos rondaram 1,2 milhões de euros (3,4 milhões de euros de capitais próprios). Feitas as contas, o grupo perdeu cerca de quatro milhões em termos de capitais próprios em menos de quatro anos.

Face a estes resultados, a Sartorial deixou de reportar contas ao Banco de Portugal desde o terceiro trimestre de 2013. Isto porque o capital mínimo requerido pelo regulador para uma sociedade de corretagem ter licença para operar no mercado nacional é de 3,5 milhões de euros. As campainhas voltaram a soar a 7 de setembro de 2015, quando o Banco de Portugal retirou a autorização para o exercício da atividade à Sartorial.

Fim da acumulação de cargos Tal como o SOL avançou, é preciso encontrar uma solução até ao próximo dia 20 de janeiro, uma vez que Carlos Tavares não pode continuar a acumular a função de CEO e de chairman, como está a fazer desde o início do seu mandato. A medida temporária surgiu depois de o Banco de Portugal ter recusado o nome de Nuno Mota Pinto para o lugar de CEO, mantendo-o no entanto na lista de órgãos sociais, onde desempenha a função de administrador executivo. O supervisor justificou com a falta de experiência na administração de bancos de retalho. Nuno Mota Pinto foi administrador do Banco Mundial.

O prazo para o fim da duplicações de funções terminava em setembro, mas Carlos Tavares pediu ao regulador para prorrogar o prazo por mais quatro meses, que foi aceite. Durante esse período, o nome de Álvaro Nascimento chegou a estar em cima da mesa. No entanto, o SOL sabe que não foi possível chegar a consenso na Associação Mutualista.