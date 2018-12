Foi detido esta terça-feira, em Marraquexe, um dos suspeitos pelo homicídio de duas turistas no sul de Marrocos.

De acordo com um comunicado do Ministério do Interior marroquino, as autoridades estão a procurar outros suspeitos do crime, depois de na última segunda-feira terem sido encontrados os corpos das duas mulheres, com marcas de violência, numa "remota região montanhosa" perto de Imil, uma aldeia no Alto Atlas.

Os corpos das vítimas, uma dinamarquesa e uma norueguesa, tinham marcas de esfaqueamento no pescoço.

O governo de Marrocos já entrou em contacto com as famílias das vítimas.

Segundo a imprensa internacional, a turista dinamarquesa foi identificada como Louisa Vesterager Jespersen, uma jovem de 24 anos.

A outra vítima tinha 28 anos.