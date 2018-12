As 44 equipas das viaturas médicas de emergência e reanimação mobilizaram para esta tarde um minuto de silêncio como forma de homenagem aos colegas que morreram no sábado num acidente com um helicóptero do INEM. O gesto surge como forma de prestar condolências às famílias, uma vez que seria impossível o corpo de emergência participar em todas as celebrações fúnebres. A homenagem terá lugar a nível nacional às 19h, sendo assinalada por um breve toque de sirene de ambulância e pela largada de quatro balões brancos.

O funeral da enfermeira Daniela Silva, de 34 anos, realizou-se esta manhã em Baltar, Paredes, de onde era natural.

Pela tarde é esperada a chegada do corpo do comandante João Lima ao quartel dos bombeiros voluntários de Santa Comba Dão, cidade onde o piloto residia. O município vai colocar a bandeira a meia haste. O funeral realiza-se amanhã em Viseu.

Também amanhã terá lugar o velório do co-piloto Luís Rosindo. O corpo estará em câmara ardente a partir das 11H00 na Capela Mortuária da Igreja Matriz de Palmela.

As celebrações fúnebres do médico Luís Vega, que trabalhava no Hospital de Santa Maria da Feira, terão lugar em Espanha.

Os quatros membros das equipas de emergência do INEM perderam a vida no sábado, quando regressavam do transporte de uma doente de Bragança para o Hospital de Santo António, no Porto.