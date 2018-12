A Polícia Judiciária anunciou, esta terça-feira, que identificou e deteve um homem reformado, de 65 anos.

O homem foi "fortemente indiciado pelo homicídio da mãe, uma idosa com 94 anos". De acordo com o comunicado, a detenção foi levada a cabo através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro.

A Judiciária esclarece que o crime em causa terá sido cometido na madrugada do último domingo do de junho passado, no interior da casa onde filho e mãe moravam, numa freguesia de Aveiro.

“Embora inicialmente relatada como uma queda acidental da cama, suscitaram-se dúvidas sobre a real causa da morte da idosa. A investigação desenvolvida, porém, permitiu evidenciar um circunstancialismo diverso e reunir um conjunto de fortes indícios de crime", lê-se no comunicado.

O detido já foi presente a tribunal para interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva.