A DECO analisou alguns termoventiladores que se encontravam à venda no mercado e, dessa análise, concluiu que, em média, um em cada três destes aparelhos é perigoso, sendo que dos 17 aparelhos testados, quatro chumbaram.

“De nada adianta ter um equipamento que aquece com rapidez e eficiência, se não for seguro. Nos testes de segurança verificamos, por exemplo, se o aparelho aquece demasiado durante o funcionamento normal, se existem elementos com corrente elétrica acessíveis a uma criança ou adulto e se os plásticos são resistentes ao calor e ao fogo. Também analisamos como se comporta numa utilização anormal, como uma avaria no termóstato ou no ventilador ou a saída de ar ficar obstruída”, refere uma nota partilhada na página de Internet da entidade.

A DECO alerta para os seguintes modelos: DE’LONGHI HTF3020, FLAMA 2302FL, DE’LONGHI HTC4030 e TRISTAR KA-5046.

No caso de ter um destes aparelhos, a DECO aconselha a que “contacte a loja ou o fabricante e tente trocá-lo por um aparelho seguro ou peça a devolução do dinheiro.”

A entidade disse que já informou as autoridades responsáveis – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – para que sejam confirmadas as denúncias e para que os aparelhos sejam retirados do mercado.