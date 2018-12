A polícia foi chamada este domingo depois de corpos de sete coelhos serem encontrados no jardim de uma casa em Minihy-Tréguier. A morte de coelhos começou em março e as autoridades desconhecem o responsável pelas mortes que têm criado celeuma na vila de Minihy-Tréguier, na província francesa da Bretanha.

As autoridades afirmam que o modus operandi foi o mesmo que em ataques anteriores. O criminoso entra em jardins provados à noite, leva os coelhos das suas coelheiras, esfaqueia-os com agulhas ou outros objetos afiados e pisoteia-os. Os corpos são deixados depois no chão. Mais de cem coelhos terão sido vítimas do assassino.

"A aldeia está aterrorizada", afirma Jean-Yves Fenvarc'h, presidente da câmara da vila com cerca de 1300 habitantes, ao jornal francês "Le Télégramme". "Eles [os habitantes] têm medo de se cruzarem com ele [o assassino] e não sabem que tipo de reação pode ter."

Os coelhos que ataca são geralmente mantidos por pessoas idosas nos seus jardins, juntamente com galinhas e gansos. "Ele [o criminoso] nunca ataca as galinhas ou os gansos", continuou o presidente da câmara. Este facto, juntamente com relatos de um homem a usar "uma gabardine e um chapéu" levam a polícia a crer que o responsável seja uma pessoa.

"É assustador. Se alguém ataca animais indefesos como coelhos, poderia muito bem, um dia atacar pessoas, em particular os idosos", afirma a aldeã Annick ao mesmo jornal.