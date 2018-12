“Ano novo, vida nova” e a maioria dos portugueses segue a máxima à risca. No entanto, isso não significa que o programa de festas represente gastos extras. Aliás, de acordo com o estudo da Cetelem, três quartos dos portugueses opta por passar o fim de ano em casa, seja na própria seja na de amigos. No entanto, esta preferência regista-se especialmente nas faixas etárias a partir dos 35 anos, enquanto as faixas mais jovens optam por fazê-lo na rua (11% dos que têm entre 18 e 24 anos) ou em locais de diversão, como discotecas (14% nos 18 aos 24 anos).

Ainda assim, há quem continue a querer assinalar esta data e ir para fora, por isso não é de estranhar que as perspetivas dos hoteleiros apontem para uma ocupação elevada. A explicação é simples: as viagens tanto no país como para o exterior continuam a ser uma aposta de muitos portugueses nesta época.

Para quem quer sair do país, o motor de viagens Momondo recomendou sete voos para passar o ano fora a menos de 150 euros. O destino mais económico a partir de Lisboa é sem dúvida o Porto, com os preços a rondarem uma média dos 60 euros (ida e volta). Um destino onde consegue festejar na Avenida dos Aliados, ou assistir ao fogo-de-artifício na Ponte D. Luís.

A preços ligeiramente superiores está Madrid, com a média dos voos a fixar-se nos 85 euros. Já entre os 100 e 150 euros, encontra destinos como Barcelona, Paris, Ponta Delgada, Londres e Amesterdão - que custam em média 131 euros.

Arrendar casa Para quem queira fugir das confusões dos hotéis, arrendar uma casa pode ser uma solução. Ao mesmo tempo, permite poupar um pouco mais. Nos sites airbnb.com ou 9flats.com é possível divulgar um apartamento ou quarto que esteja disponível para alugar, assim como procurar acomodação em qualquer parte do mundo. As diferenças em relação a um site de aluguer normal é que estes funcionam como uma rede social e não existe intermediário.

Também no site OLX existe uma oferta alargada de casas disponíveis para a passagem de ano.

Outras modas Mas nem todos desejam passar a noite de passagem de ano fora. Há quem prefira ir a uma festa - e, nesse caso, encontrar a roupa ideal para a ocasião é o desafio que se coloca. É perante este cenário que os vários sites de alugueres marcam pontos nesta noite, uma vez que permitem alugar vestidos, malas e acessórios de luxo a preços reduzidos. Estão disponíveis vários modelos, adequados a diferentes tipos de cerimónias. Alugar um carro para chegar à festa mais badalada também é possível. Basta estar disposto a pagar por uma limusine ou, até mesmo, por um carro clássico nessa noite (ver ao lado).

Mas não é preciso gastar muito dinheiro para ter uma passagem de ano “à maneira”. Fazer uma festa em casa, ir para casa de amigos ou optar por animação de rua são algumas soluções que estão facilmente à mão e que satisfazem os portugueses que querem cumprir à risca o seu orçamento familiar sem gastos extra.