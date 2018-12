Inovador, socialmente responsável e que desperte nos visitantes elevados níveis de satisfação. São estas as características que o Fórum Europeu dos Museus procura anualmente na hora de escolher o Museu Europeu do Ano, galardão que é atribuído deste 1977. Ontem foram anunciados os finalistas do Prémios European Museum of the Year Award (EMYA, na sigla original) para o próximo ano e é do Porto que nos chega o único candidato português a concurso: o MMIPO - Museu da Misericórdia do Porto. Vai competir com outras 39 instituições de países como a Áustria, Rússia, Suíça, Reino Unido ou Espanha que disputam este que é o mais antigo dos galardões da área e é o mais prestigiado prémio museológico na Europa.

“Os premiados dos anos transatos têm em comum o facto de terem mudado os parâmetros de perceção de qualidade dos museus europeus”, salienta o museu no comunicado disponibilizado na sua página.

História O MMIPO, cujo acervo proporciona uma viagem pela história da Santa Casa da Misericórdia do Porto, foi inaugurado a 15 de julho de 2015 no edifício que desde, meados do século XVI e até 2013, albergou a sede da instituição, na rua das Flores, no centro histórico do Porto. “Ao longo dos séculos, o edifício sofreu várias alterações, sendo a mais recente a sua adaptação para funções museológicas”, lê-se na página do museu. Além do antigo edifício sede, faz ainda parte do percurso museológico a Igreja da Misericórdia, construção do século XVI “que recebeu uma grande intervenção no século XVIII protagonizada por Nicolau Nasoni, e a Galeria dos Benfeitores, exemplar da arquitetura do ferro e vidro da cidade”.

Os esforços do museu portuense já tinham sido reconhecidos internamente. Em 2016, o MMIPO foi considerado o Melhor Museu do Ano apela Associação Portuguesa de Museologia (APOM) - em 2017 o distinguido foi o Museu do Dinheiro, em Lisboa, e, já este ano, o galardão foi entregue ao Museu Metalúrgica Duarte Ferreira, no Tramagal, Abrantes. A APOM também atribuiu ao MMIPO o prémio de Melhor Site e o de Melhor Incorporação com a aquisição de uma obra de Josefa d’Óbidos - o quadro “A Sagrada Família com São João Batista, Santa Isabel e Anjos”, comprado em 2016 em Nova Iorque, num leilão da Sotheby’s.

Uma lista vinda de Portimão Foi em Portugal que o júri do concurso reuniu no mês passado (dias 22 e 23 de novembro) para selecionar os museus candidatos às diferentes categorias. O pano de fundo da reunião do júri do prémio, composto por membros de dez países, foi o Museu de Portimão que, em 2010, conquistou o primeiro lugar de outra das categorias a concurso: o Prémio Museu Conselho da Europa.

Em julho deste ano, a Câmara de Portimão tinha assinado um protocolo de colaboração com o EMF - European Museum Forum que prevê a instalação do Secretariado administrativo e o Arquivo geral do EMYA / European Museum of the Year Award no museu portimonense.

Este ano, dois museus portugueses chegaram à restrita lista de finalistas: o Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, e o Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, mas foi o Museu do Design, em Londres, que se sagrou vencedor.