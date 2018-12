Um acidente na A2, mesmo antes do nó do Fogueteiro em direção a sul, está a condicionar o trânsito esta segunda-feira. A via da direita e a via central estão cortadas, e há ainda demoras desde os acessos norte à Ponte 25 de Abril e também no Eixo norte-sul.

A fila já tem cerca de 18 km, o que está a causar alguns transtornos aos condutores que se encontram na estrada de regresso a casa.

Também no IC19, pelas 17h59, um acidente antes da saída para Rio de Mouro em direção a Sintra estava a condicionar o trânsito.

Pelas 17h45 registava-se ainda um acidente na A5, na zona do estádio Nacional em direção a Lisboa, no km 7. ´