Desde janeiro, o Porto de Leixões recebeu 101 navios e um total de 117 mil turistas e 57 mil tripulantes, registando um recorde. Os dados da administração dos portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA mostram um crescimento de 1% no número de cruzeiros e de 22% no que diz respeito aos turistas.

Os números são satisfatórios, mas a administração acredita que irão ser ultrapassados já em 2019, ultrapassando os 26 navios que atracaram neste porto até ao final deste ano.

“Já em setembro, este Porto recebeu o novo Mein Schiff 1, o maior navio de sempre a atracar no terminal nortenho, com quase 316 metros de comprimento” podia ler-se em comunicado do Porto de Leixões, uma vez que até à data só atracavam navios até 300 metros. “O facto de termos conseguido ultrapassar este limite motiva-nos para futuras operações e habilita o nosso terminal a alargar a frota de companhias de cruzeiro”, destaca.