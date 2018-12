Marcelo Rebelo de Sousa afirma estar feliz com os progressos que o caso de Tancos está a ter, e registou "com apreço" que, praticamente um ano e meio depois do roubo do material militar, tenham sido divulgados "passos significativos" deste processo.

“O Presidente da República regista, com apreço, que, um ano e meio após o assalto a Tancos, passos significativos tenham sido hoje objeto de divulgação pública pela Procuradoria-Geral da República, no que respeita ao roubo das armas e outro equipamento militar", pode ler-se numa nota divulgada hoje na página da Internet da Presidência da República.

Na mesma nota lê-se que Marcelo Rebelo de Sousa "continua a insistir na importância do cabal apuramento de factos e responsabilidades, quer quanto ao desaparecimento, quer quanto ao reaparecimento do referido armamento".

Recorde-se que a Polícia Judiciária deteve, esta segunda-feira, oito pessoas suspeitas do furto de armas em Tancos, tendo a operação sido desencadeada pela Unidade Nacional Contra o Terrorismo e pelo magistrado do DCIAP Vítor Magalhães, onde foram realizadas, pelas sete da manhã, várias buscas domiciliárias aos elementos suspeitos de terem participado no assalto ao paiol da base militar a 28 de junho de 2017, na zona Sul e Centro do país.