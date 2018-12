Os Idles, que recentemente esgotaram o Hard Club no Porto e o Lisboa Ao Vivo, sobem ao Palco Sagres no dia 13 de julho. Recentemente, foram entrevistados pelo i.

Um dia antes, é a vez de os Cut Copy se apresentarem no mesmo palco. A banda australiana junta-se a Vampire Weekend (Palco NOS), Tash Sultana, Pip Blom (Palco Sagres) e curadoria Bridgetown (Palco NOS Clubbing), que conta com Saint Jhn, Plutonio, Lé Vie, Dillaz, Trace Nova, Nubai Soundsystem e Carla Prata no segundo dia de NOS Alive.

Para dia 11 estão confirmados The Cure e Ornatos Violeta (Palco NOS); Jorja Smith e Sharon Van Etten (Palco Sagres). E a 13 de julho, Bon Iver, Smashing Pumpkins e The Chemical Brothers (Palco NOS); e Thom Yorke (Palco Sagres) são os nomes anunciados.

O bilhete diário custa 65 euros e o passe 149 euros.