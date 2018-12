De acordo com dados do World Gold Council, Portugal está entre os 15 países do mundo que têm as maiores reservas de ouro. Assim, o país ocupa o 13.º lugar num ranking, que é liderado pelos Estados Unidos da América (EUA).

Além dos países incluídos na lista, os dados referem ainda que Portugal se encontra à frente de países como Espanha ou Bélgica.

Segundo os mesmos dados – atualizados em setembro deste ano -, Portugal tinha 382.50 toneladas até este mês.

Já os Estados Unidos tinham 8133.46 toneladas até ao mesmo mês.