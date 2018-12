Precisamente um mês depois do violento acidente que sofreu no GP Macau, em Fórmula 3, Sophia Floersch fez saber que o seu regresso à competição tem data marcada para fevereiro de 2019.

A jovem, que foi, recorde-se, submetida a uma cirurgia de fusão à coluna vertebral com sucesso, já havia revelado que queria voltar às pistas na próxima época.

"As próximas semanas são para recuperar o meu estado físico. Espero estar de regresso à competição em fevereiro, mais tardar início de março. Os médicos dizem que pode ser possível" , sublinhou em entrevista à ABC News.

Na sequência do acidente, a jovem sofreu várias fraturas na vértebra, com compressão no sistema nervoso central, e após a operação passou nos testes de sensibilidade em todas as partes do corpo.