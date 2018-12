Pedro Caixinha não conseguiu a dobradinha no México. O treinador português, que esta temporada já havia vencido a Taça Apertura pelo Cruz Azul, viu a sua equipa ser derrotada em casa por 2-0 na segunda mão da final do Torneio Apertura (campeonato) mexicano, depois do 0-0 fora na primeira. O troféu viajou assim para as vitrinas do América pela 13.ª vez.

O resultado foi fixado apenas na segunda parte, com dois golos do defesa internacional mexicano Edson Álvarez (51' e 90'). O Cruz Azul, refira-se, não vence a competição desde 1997 e tornou-se agora a primeira equipa mexicana a perder seis finais seguidas.

No fim do encontro, Caixinha assumiu o fracasso. "Falhei totalmente. Fizemos um bom torneio, agora estamos mais acima e há que seguir em frente. Temos de levantar a cabeça e reconhecer que o adversário foi melhor", declarou o português de 48 anos, que irá agora centrar atenções na segunda metade da época, com duas novas competições: o Torneo Clausura (que venceu em 2015 ao comando do Santos Laguna) e a Taça Clausura.

Veja aqui o resumo do encontro: