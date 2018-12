A força dos coletes amarelos – movimento francês que levou milhares de pessoas às ruas para protestarem contra as políticas de Macron – está a chegar a Portugal. Nas redes sociais, estão marcadas várias manifestações, de norte a sul do país, para o dia 21 de dezembro.

‘Vamos parar Portugal como forma de protesto’ arranca na próxima sexta-feira às 07h00. Perante este cenário, a Polícia de Segurança Pública (PSP) emitiu um comunicado em que revela que irá adotar um dispositivo de segurança adequado às ações possam decorrer.

Relacionados Manifestações de “Coletes Amarelos” portugueses obrigam PSP a suspender as folgas

A PSP afirma que será permitido o “direito de manifestação (...) exercido de forma livre e segura” e que, para tal aconteça sem percalços, os polícias que estavam de folga tiveram de suspender os dias.

A polícia diz ainda que quem quiser realizar “reuniões, comícios, manifestações ou desfiles em lugares públicos ou abertos ao público” deve “comunicar essa intenção, por escrito e com a antecedência mínima de dois dias úteis, ao presidente da câmara municipal do município onde as ações venham a ter lugar”.

A PSP apela a todos os cidadãos que queiram manifestar-se que o façam de forma pacífica e dentro dos limites da lei.