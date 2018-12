No decorrer das buscas a casa do jovem, que se encontra a monte desde a noite desta sexta-feira, foram encontradas armas e dezenas de munições de calibre de guerra na casa daquela vila termal do concelho de Terras de Bouro, no distrito de Braga.

O material bélico, que inclui munições para as espingardas G3, de uso militar, foi confiscado numa casa da Vila do Gerês, durante uma busca domiciliária, relacionada com crimes de ameaças a funcionários de um hotel do Gerês.

As munições, de calibre nove milímetros, consideradas de guerra, só podem ser usada pelas forças armadas e de segurança.

Os militares do Posto Territorial da GNR da Vila do Gerês andavam já no encalço do suspeito, emigrado no Luxemburgo.