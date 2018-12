Negociar energia mais barata ao alcance das empresas portuguesas com o apoio da AIP e do COMPETE 2020

Negociar energia mais barata ao alcance das empresas portuguesas com o apoio da AIP e do COMPETE 2020

Mais competitividade, mais facilidade de negociação e comparação de preços, é o que permitem os leilões da e-UTIL, a plataforma de leiloes digitais que a Associação Industrial Portuguesa – Câmara de Comércio e Indústria (AIP-CCI) montou com o apoio do COMPETE, e é dirigido a todas as pequenas e médias empresas nacionais.